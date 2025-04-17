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Жгут Медикеа (Tourniquet Medicare)
Жгут Медикеа (Tourniquet Medicare)
Чернигов
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
138.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
101,00
Экономия при брони:
-31,89 грн
69,11
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 15
286.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Свалява, ул. Духновича, 1
677.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10
грн
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Ирфарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
204.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
390.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
419.8 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
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