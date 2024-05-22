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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА "LINDO" PK 820 с трубочкой, 0 мес., №1 - Харьков (578173) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
196,02
Экономия: -33,86 грн
162,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
170,18 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
173,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
173,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
171,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
165,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
164,06 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
164,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
171,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
172,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
163,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
160,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
201,56
Экономия: -49,92 грн
151,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
192,74
Экономия: -41,10 грн
151,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (2)
161,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: упаковка (1)
161,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
164,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (3)
171,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
171,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
173,55 грн