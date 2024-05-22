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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА "LINDO" PK 082, №1 - Харьков (148459) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
95,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
95,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
97,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
94,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
94,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
94,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
93,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
94,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: упаковка (1)
95,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
96,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
94,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
97,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
94,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
94,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
97,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
95,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
Всего: упаковка (1)
94,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
93,68 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
94,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (2)
94,72 грн