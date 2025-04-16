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Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Запорожье
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 33
545.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,96
Экономия при брони:
-0,03 грн
7,93
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
662.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,32
Экономия при брони:
-0,02 грн
7,30
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
662.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
716.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,20
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Куты, ул. Косовская, 13
743.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,30
Экономия при брони:
-0,01 грн
7,29
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Моцарта, 96
754.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,97
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
863.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,86
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
897.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,75
грн
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Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 08:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
225.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
627.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Экспресс
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 66
639.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Евро-аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Росвиговская, 17
925.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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