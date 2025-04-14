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Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Одесса
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Литин, ул. Соборная, 33
370.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,87
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
384.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,29
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
443.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,34
Экономия при брони:
-0,12 грн
7,22
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Куты, ул. Косовская, 13
459.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,34
Экономия при брони:
-0,03 грн
7,31
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Коломыя, ул. Моцарта, 96
481.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,97
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
508.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
625.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,91
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
650.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,76
грн
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Экспресс
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 66
390.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
427.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 08:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
558.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Евро-аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Росвиговская, 17
637.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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