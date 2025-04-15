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Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Львов
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,91
Экономия при брони:
-0,07 грн
7,84
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Самбор, пл. Рынок, 5
69.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,84
Экономия при брони:
-0,14 грн
8,70
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Коломыя, ул. Моцарта, 96
162.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,87
Экономия при брони:
-0,03 грн
7,84
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
190.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,27
Экономия при брони:
-0,03 грн
7,24
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Куты, ул. Косовская, 13
194.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,34
Экономия при брони:
-0,13 грн
7,21
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
209.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
243.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,30
Экономия при брони:
-0,05 грн
7,25
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Литин, ул. Соборная, 33
298.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,97
Экономия при брони:
-0,10 грн
7,87
грн
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Евро-аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Мукачево, ул. Росвиговская, 17
180.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
216.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Экспресс
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 66
228.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека есть все, что врач прописал
Открыто
Закроется в 18:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
895.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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