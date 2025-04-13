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Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Киев
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Литин, ул. Соборная, 33
214.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,87
Экономия при брони:
-0,01 грн
7,86
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
259.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
395.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,29
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Коломыя, ул. Моцарта, 96
449.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,98
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Куты, ул. Косовская, 13
456.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,29
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
496.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,93
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
533.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,75
Экономия при брони:
-0,07 грн
8,68
грн
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Аптека
Открыто
Закроется через 28 мин
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
280.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Экспресс
Открыто
Закроется через 28 мин
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 66
344.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 08:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
434.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Евро-аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Росвиговская, 17
605.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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