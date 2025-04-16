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Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Кривой Рог
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Литин, ул. Соборная, 33
420.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,96
Экономия при брони:
-0,05 грн
7,91
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
529.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,33
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
543.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
583.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,31
Экономия при брони:
-0,05 грн
7,26
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Куты, ул. Косовская, 13
610.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,27
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Коломыя, ул. Моцарта, 96
621.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,91
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
735.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,93
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Самбор, пл. Рынок, 5
767.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,82
Экономия при брони:
-0,06 грн
8,76
грн
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Аптека есть все, что врач прописал
Открыто
Закроется в 18:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
301.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
501.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Экспресс
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 66
508.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Евро-аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Мукачево, ул. Росвиговская, 17
792.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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