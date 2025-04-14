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Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Харьков
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 10 мин
Литин, ул. Соборная, 33
591.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,97
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается через 10 мин
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
668.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 10 мин
Новоселица, ул. Центральная, 78
751.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,29
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 10 мин
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
794.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,29
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 10 мин
Куты, ул. Косовская, 13
826.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,33
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 10 мин
Коломыя, ул. Моцарта, 96
828.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,84
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 10 мин
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
900.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,86
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 10 мин
Самбор, пл. Рынок, 5
937.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,79
грн
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Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается через 10 мин
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
39.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека
Закрыто
Открывается через 10 мин
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
671.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Экспресс
Закрыто
Открывается через 10 мин
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 66
713.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Евро-аптека
Закрыто
Открывается через 10 мин
Мукачево, ул. Росвиговская, 17
995.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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