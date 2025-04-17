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Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Зажим пупочный Тета (Umbilical clamp Teta)
Чернигов
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 33
331.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,94
Экономия при брони:
-0,10 грн
7,84
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
337.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
511.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,35
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
531.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,23
Экономия при брони:
-0,02 грн
7,21
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Моцарта, 96
554.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,94
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Куты, ул. Косовская, 13
566.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,32
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
575.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,89
Экономия при брони:
-0,01 грн
7,88
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
612.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,85
Экономия при брони:
-0,15 грн
8,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
385.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 08:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
419.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Экспресс
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 66
458.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Евро-аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Росвиговская, 17
699.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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