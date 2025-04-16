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Бинт нестерильный Медикеа (Unsterile bandage Medicare)
Бинт нестерильный Медикеа (Unsterile bandage Medicare)
Запорожье
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
62.9 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,43
Экономия при брони:
-1,29 грн
32,14
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
66.9 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
29,66
Экономия при брони:
-2,05 грн
27,61
грн
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БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
31,16
Экономия при брони:
-2,16 грн
29,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
69.4 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
27,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
81.0 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,92
Экономия при брони:
-1,78 грн
32,14
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, наб. Днепрова Лейтенанта, 64-А
181.3 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
23,70
грн
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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
27,70
грн
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Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 07:00
Херсон, ул. Университетская, 161
231.8 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
23,20
грн
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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
27,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 90
286.7 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
23,20
грн
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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
27,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 6
288.9 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
19,95
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
336.0 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
21,42
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 279/1
365.9 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
20,10
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 5/1
426.5 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
23,70
грн
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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
27,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
438.4 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
15,75
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
439.1 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
37,60
Экономия при брони:
-10,71 грн
26,89
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Козелец, ул. Соборности, 53/4
449.5 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
21,09
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
515.0 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
23,20
грн
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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
27,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
517.5 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
27,50
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
550.8 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
34,13
Экономия при брони:
-1,99 грн
32,14
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
627.7 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
28,00
грн
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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
32,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Коршинского Ивана, 3
957.5 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
32,80
грн
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