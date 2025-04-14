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Бинт нестерильный Медикеа (Unsterile bandage Medicare)
Бинт нестерильный Медикеа (Unsterile bandage Medicare)
Одесса
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 17:00
Херсон, ул. Университетская, 161
151.1 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,30
грн
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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
290.9 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,53
Экономия при брони:
-1,39 грн
32,14
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
307.8 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
34,32
Экономия при брони:
-2,18 грн
32,14
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 90
318.8 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,30
грн
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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
328.9 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
21,42
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Победы, 6
340.9 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
19,95
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
347.4 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
27,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 14
347.8 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,30
грн
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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, наб. Днепрова Лейтенанта, 64-А
350.6 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,70
грн
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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
29,00
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
390.2 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
29,22
Экономия при брони:
-1,61 грн
27,61
грн
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БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
30,69
Экономия при брони:
-1,69 грн
29,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
394.6 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
27,50
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
396.8 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,87
Экономия при брони:
-1,73 грн
32,14
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
427.9 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
28,00
грн
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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
32,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
438.5 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
15,75
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 16:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
439.6 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
37,60
Экономия при брони:
-10,71 грн
26,89
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 279/1
473.7 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
21,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Соборности, 53/4
493.9 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
21,09
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Борзна, ул. Независимости, 5/1
545.0 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,70
грн
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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
29,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Коршинского Ивана, 3
674.5 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
32,80
грн
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