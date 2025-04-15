Бинт нестерильный Медикеа (Unsterile bandage Medicare)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
29,22
Экономия при брони: -1,61 грн
БИНТ ТКАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
30,69
Экономия при брони: -1,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
13.2 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,87
Экономия при брони: -1,73 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
109.4 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,53
Экономия при брони: -1,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, наб. Днепрова Лейтенанта, 64-А
126.5 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 6
239.0 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 90
241.2 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 07:00
Херсон, ул. Университетская, 161
265.0 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
290.6 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 279/1
301.5 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 5/1
359.4 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
383.4 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
384.0 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
37,60
Экономия при брони: -10,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Козелец, ул. Соборности, 53/4
388.5 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
481.0 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
483.8 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
528.3 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
34,32
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
594.0 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Коршинского Ивана, 3
932.8 км
БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I