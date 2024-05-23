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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см, №1 - Одесса (542354) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Ярослава Мудрого, 3-Г
Всего: упаковка (1)
21,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
Всего: упаковка (1)
21,10 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 07:00
Херсон, ул. Университетская, 161
Всего: упаковка (2)
22,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (1)
24,34
Экономия: -2,41 грн
21,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Александрия, ул. Сокальского Григория, 42
Всего: упаковка (2)
21,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (7)
18,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
19,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
21,09 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4)
25,11
Экономия: -3,30 грн
21,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Всего: упаковка (98)
40,00
Экономия: -18,46 грн
21,54 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (2)
23,76
Экономия: -1,97 грн
21,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
21,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 66
Всего: упаковка (3)
21,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (2)
37,60
Экономия: -10,71 грн
26,89 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (7)
35,70
Экономия: -11,25 грн
24,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (7)
39,30
Экономия: -12,41 грн
26,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
Всего: упаковка (14)
21,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 44
Всего: упаковка (3)
21,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Данченко Сергея, 14
Всего: упаковка (1)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Козелец, ул. Соборности, 53/4
Всего: упаковка (1)
21,09 грн