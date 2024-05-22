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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см, №1 - Львов (542354) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
20,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
Всего: упаковка (1)
21,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
Всего: упаковка (1)
21,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 32
Всего: упаковка (1)
18,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
21,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 30
Всего: упаковка (1)
20,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 66
Всего: упаковка (3)
21,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
21,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 44
Всего: упаковка (3)
21,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
Всего: упаковка (14)
21,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Данченко Сергея, 14
Всего: упаковка (1)
22,40 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (7)
39,30
Экономия: -12,41 грн
26,89 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (7)
35,70
Экономия: -11,25 грн
24,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (2)
37,60
Экономия: -10,71 грн
26,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Козелец, ул. Соборности, 53/4
Всего: упаковка (1)
21,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (7)
18,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Мира, 194
Всего: упаковка (1)
21,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Ярослава Мудрого, 3-Г
Всего: упаковка (1)
21,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
19,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
Всего: упаковка (1)
21,10 грн