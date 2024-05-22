К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Андреевка, ул. Центральная, 4 Всего: упаковка (2) 15,61 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10 Всего: упаковка (68) 24,30 Экономия: -8,38 грн 15,92 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Рабочая, 168 Всего: упаковка (5) 18,56 Экономия: -2,45 грн 16,11 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6 Всего: упаковка (1) 17,67 Экономия: -1,64 грн 16,03 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кременчуг, наб. Днепрова Лейтенанта, 64-А Всего: упаковка (2) 15,61 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 76 Всего: упаковка (1) 15,61 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Прилуки, ул. Вокзальная, 19 Всего: упаковка (13) 15,61 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1 Всего: упаковка (2) 17,91 Экономия: -1,79 грн 16,12 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18 Всего: упаковка (3) 17,75 Экономия: -1,58 грн 16,17 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Чернигов, ул. Преображенская, 2 Всего: упаковка (9) 15,61 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15 Всего: упаковка (1) 16,60 грн Забронировать

Аптека твоей родини Подробнее Открыто Закроется через 23 мин График работы Херсон, ул. Университетская, 161 Всего: упаковка (4) 15,61 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Винница, ул. Замостянская, 14 Всего: упаковка (1) 16,60 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Звягель, ул. Шевченко, 30 Всего: упаковка (1) 16,60 грн Забронировать