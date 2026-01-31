Одесса
Катетер Фолея Алексфарм (Foley catheter Alexpharm)
Авиценна
Закрыто
Открывается в 07:30
Слобода, ул. Пирогова, 3/1
339.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
33,60
32,00
грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
430.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
33,60
32,00
грн
Челси плюс
Открыто
Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
393.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 18 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
428.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 18 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
568.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 18 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 16 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
