Катетер Фолея Алексфарм (Foley catheter Alexpharm)
Катетер Фолея Алексфарм (Foley catheter Alexpharm)
Авиценна
Закрыто
Открывается в 07:30
Слобода, ул. Пирогова, 3/1
166.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
33,60
33,30
грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
275.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
33,60
30,70
грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
277.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 18 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Челси плюс
Открыто
Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
301.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 18 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 19
364.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ALEXPHARM" Fr 14 №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
