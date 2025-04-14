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Емкость для кала Экохелс (Receptacle for feces Ecohealth)
Емкость для кала Экохелс (Receptacle for feces Ecohealth)
Одесса
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
115.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
4,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
254.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
4,90
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
7,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
7,00
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
256.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,70
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
269.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
276.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
3,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 38
290.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
4,40
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
7,00
грн
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Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
366.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Б
368.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
4,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
6,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
7,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
369.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
6,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
369.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,70
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
371.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,20
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
372.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
7,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
6,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
7,00
грн
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