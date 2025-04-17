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Емкость для кала Экохелс (Receptacle for feces Ecohealth)
Емкость для кала Экохелс (Receptacle for feces Ecohealth)
Чернигов
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Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
6,00
грн
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Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Свято-Покровская, 73
125.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
6,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Барышевка, ул. Киевский Шлях, 126-А
125.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,70
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
7,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
126.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,70
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
6,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
7,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
130.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,70
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
131.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
4,10
грн
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Эконом аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Березань, ул. Медицинская, 1-А
131.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
4,10
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
132.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,20
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
132.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
3,40
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Практичная, 3-А
135.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Гатное, бульв. Приозерный, 6
140.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
3,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
141.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
3,40
грн
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Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Казацкий Шлях, 108
163.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
5,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Б
210.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ тм ECOHEALTH 30 мл №1
Экобинт
4,30
грн
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