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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм ЖЕМЧУЖИНА 7 м х 14 см тип марли 17, №1 - Харьков (527325) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Мира, 141
Всего: упаковка (45)
15,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Всего: упаковка (5)
21,02
Экономия: -1,81 грн
19,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (4)
23,25
Экономия: -2,26 грн
20,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (20)
23,03
Экономия: -2,60 грн
20,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65
Всего: упаковка (10)
20,65
Экономия: -0,81 грн
19,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (16)
23,18
Экономия: -3,47 грн
19,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (19)
22,74
Экономия: -3,77 грн
18,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (14)
22,80
Экономия: -1,72 грн
21,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (10)
22,71
Экономия: -2,28 грн
20,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (16)
23,23
Экономия: -2,15 грн
21,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (19)
22,52
Экономия: -2,09 грн
20,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (19)
22,77
Экономия: -2,80 грн
19,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
Всего: упаковка (20)
22,54
Экономия: -2,83 грн
19,71 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (10)
22,87
Экономия: -3,56 грн
19,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (10)
22,58
Экономия: -3,27 грн
19,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (10)
23,00
Экономия: -3,69 грн
19,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (10)
22,47
Экономия: -3,16 грн
19,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (9)
23,16
Экономия: -3,85 грн
19,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (10)
22,79
Экономия: -3,48 грн
19,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (8)
22,65
Экономия: -3,34 грн
19,31 грн