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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм ЖЕМЧУЖИНА 5 м х 10 см тип марли 17, №1 - Львов (527324) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (15)
7,50 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (20)
7,50 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (5)
7,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
Всего: упаковка (1)
12,49
Экономия: -1,11 грн
11,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
13,15
Экономия: -1,31 грн
11,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30
Всего: упаковка (1)
12,64
Экономия: -2,13 грн
10,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Острожского, 10
Всего: упаковка (1)
12,46
Экономия: -1,17 грн
11,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 8
Всего: упаковка (1)
12,83
Экономия: -1,30 грн
11,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
Всего: упаковка (1)
12,39
Экономия: -0,93 грн
11,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
13,11
Экономия: -1,75 грн
11,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
Всего: упаковка (1)
12,57
Экономия: -1,14 грн
11,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (1)
13,16
Экономия: -1,77 грн
11,39 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (4)
7,50 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
7,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (1)
13,60
Экономия: -2,20 грн
11,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (1)
12,60
Экономия: -1,83 грн
10,77 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (20)
5,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 8
Всего: упаковка (1)
13,11
Экономия: -1,43 грн
11,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (1)
13,30
Экономия: -1,37 грн
11,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (1)
12,90
Экономия: -1,43 грн
11,47 грн