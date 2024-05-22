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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм ЖЕМЧУЖИНА 5 м х 10 см тип марли 17, №1 - Харьков (527324) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
12,67
Экономия: -1,78 грн
10,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
12,50
Экономия: -1,33 грн
11,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
12,71
Экономия: -1,97 грн
10,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
12,85
Экономия: -2,34 грн
10,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (3)
12,67
Экономия: -1,93 грн
10,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
12,75
Экономия: -1,27 грн
11,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
12,51
Экономия: -1,39 грн
11,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
12,53
Экономия: -1,20 грн
11,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
12,58
Экономия: -1,70 грн
10,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
12,54
Экономия: -1,93 грн
10,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
12,59
Экономия: -1,40 грн
11,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
12,75
Экономия: -1,96 грн
10,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
12,48
Экономия: -1,97 грн
10,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
12,55
Экономия: -1,76 грн
10,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 181-Б
Всего: упаковка (1)
12,67
Экономия: -1,39 грн
11,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (2)
12,93
Экономия: -2,40 грн
10,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
12,49
Экономия: -1,27 грн
11,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
12,70
Экономия: -1,82 грн
10,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
12,58
Экономия: -1,00 грн
11,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
12,74
Экономия: -1,80 грн
10,94 грн