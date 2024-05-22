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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм ЖЕМЧУЖИНА 5 м х 10 см тип марли 17, №1 - Харьков (527338) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (142)
5,30 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (30)
7,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
10,87
Экономия: -0,93 грн
9,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (10)
11,60
Экономия: -1,54 грн
10,06 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
7,00 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (11)
7,00 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
Всего: упаковка (1)
7,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (20)
6,50 грн
Фармсвит здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Корюковка, ул. Предзаводская, 10/2
Всего: упаковка (9)
8,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Дударков, ул. Гоголя, 45-В
Всего: упаковка (5)
7,70 грн
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