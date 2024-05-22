Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для интимной гигиены, лубрикантыМедицинские изделияСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для интимной гигиены, лубрикантыБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ НОРМАФИЛЛИНГ (РЕКТАЛЬНЫЙ РАСТВОР)Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ НОРМАФИЛЛИНГ (РЕКТАЛЬНЫЙ РАСТВОР) раствор ректальный флакон пластиковый 140 мл с гибким наконечником - Киев (193752) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (1)
194,05
Экономия: -5,82 грн
188,23 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (1)
188,50
Экономия: -5,66 грн
182,84 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 5
Всего: упаковка (1)
208,16
Экономия: -29,96 грн
178,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
196,82
Экономия: -17,95 грн
178,87 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 33 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (9)
184,54
Экономия: -26,93 грн
157,61 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 03 мин
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
178,99
Экономия: -25,82 грн
153,17 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
173,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (4)
163,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (2)
159,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
173,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (2)
159,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (2)
159,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 133
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека enter
Подробнее
Открыто Закроется через 03 мин
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
173,30 грн