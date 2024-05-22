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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ НОРМАФИЛЛИНГ (РЕКТАЛЬНЫЙ РАСТВОР) раствор ректальный флакон пластиковый 140 мл с гибким наконечником - Харьков (193752) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
Всего: упаковка (2)
156,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
155,50 грн
Аптека твого миста
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
179,50 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (9)
184,54
Экономия: -26,93 грн
157,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 5
Всего: упаковка (1)
208,16
Экономия: -29,96 грн
178,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
196,82
Экономия: -17,95 грн
178,87 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (1)
188,50
Экономия: -5,66 грн
182,84 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (1)
194,05
Экономия: -5,82 грн
188,23 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
173,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (2)
159,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 42 мин
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (4)
163,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
173,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
173,30 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: упаковка (1)
173,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Палия Семена, 133
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (2)
159,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (2)
159,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
159,40 грн