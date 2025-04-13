Ватные палочки Леди коттон (Cotton lady sticks)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
29,12
Экономия при брони: -8,86 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
55,28
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
29,97
Экономия при брони: -9,72 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
44,76
Экономия при брони: -9,87 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
24,37
Экономия при брони: -6,62 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
55,45
Экономия при брони: -18,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
22,66
Экономия при брони: -4,42 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
39,77
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
24,53
Экономия при брони: -1,13 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
43,43
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
22,97
Экономия при брони: -3,20 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
40,29
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
22,86
Экономия при брони: -4,62 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
40,10
Экономия при брони: -5,22 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
24,37
Экономия при брони: -4,68 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
43,64
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
23,30
Экономия при брони: -3,61 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
40,88
Экономия при брони: -6,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
22,73
Экономия при брони: -4,57 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
39,88
Экономия при брони: -5,07 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
23,52
Экономия при брони: -3,83 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
57,22
Экономия при брони: -19,94 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
23,53
Экономия при брони: -3,69 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
45,04
Экономия при брони: -10,23 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
29,11
Экономия при брони: -9,27 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
55,25
Экономия при брони: -17,97 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
29,27
Экономия при брони: -9,63 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
42,97
Экономия при брони: -8,14 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
20,05
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
29,99
Экономия при брони: -10,35 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
56,92
Экономия при брони: -19,64 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
30,06
Экономия при брони: -10,11 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
57,04
Экономия при брони: -19,76 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
23,13
Экономия при брони: -4,63 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
56,27
Экономия при брони: -18,99 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
29,63
Экономия при брони: -9,99 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
44,26
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
29,67
Экономия при брони: -9,70 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
43,81
Экономия при брони: -8,93 грн