Ватные палочки Леди коттон (Cotton lady sticks)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
29,14
Экономия при брони: -6,80 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
42,77
Экономия при брони: -8,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
30,02
Экономия при брони: -10,38 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
41,09
Экономия при брони: -7,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
24,98
Экономия при брони: -5,72 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
56,85
Экономия при брони: -19,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
29,51
Экономия при брони: -9,30 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
55,24
Экономия при брони: -18,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
23,29
Экономия при брони: -3,08 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
40,87
Экономия при брони: -11,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
30,00
Экономия при брони: -10,36 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
56,93
Экономия при брони: -19,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
23,46
Экономия при брони: -4,78 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
41,16
Экономия при брони: -7,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
23,54
Экономия при брони: -5,38 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
41,30
Экономия при брони: -6,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
25,28
Экономия при брони: -1,61 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
41,22
Экономия при брони: -6,31 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
29,19
Экономия при брони: -9,55 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
43,60
Экономия при брони: -10,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
30,17
Экономия при брони: -8,58 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
43,42
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
24,54
Экономия при брони: -5,87 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
55,83
Экономия при брони: -18,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
23,45
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
29,62
Экономия при брони: -7,24 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
56,22
Экономия при брони: -16,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
25,96
Экономия при брони: -5,72 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
40,97
Экономия при брони: -7,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
22,93
Экономия при брони: -2,11 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
40,24
Экономия при брони: -8,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №100
Синерджи Интернешенл
29,45
Экономия при брони: -7,07 грн
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ LADY COTTON упаковка полиэтиленовая №200
Синерджи Интернешенл
40,31
Экономия при брони: -5,87 грн