Жгут Волес (Tourniquet Voles)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Запорожье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
63,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
73,00
Экономия при брони: -2,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
65,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
68,47
Экономия при брони: -5,62 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
71,23
Экономия при брони: -10,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
4.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
69,17
Экономия при брони: -4,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
4.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,68
Экономия при брони: -4,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,81
Экономия при брони: -12,99 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
66,40
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Воронина, 19
5.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
68,50
Экономия при брони: -3,65 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
65,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
8.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
71,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
8.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
68,14
Экономия при брони: -11,19 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
63,00
Экономия при брони: -5,00 грн