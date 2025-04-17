Жгут Волес (Tourniquet Voles)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Винница
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
73,65
Экономия при брони: -2,49 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
59,00
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Антонова, 29
2.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Зодчих, 16
4.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
76,02
Экономия при брони: -4,73 грн
Аптека
Винница, ул. Пирогова, 107
4.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
71,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Винница, ул. 600-летия, 52
5.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
71,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Космонавтов, 42
5.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Тимофеевская, 4
6.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed