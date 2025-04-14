Жгут Волес (Tourniquet Voles)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,02
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,44
Экономия при брони: -3,62 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
68,14
Экономия при брони: -3,27 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,77
Экономия при брони: -3,46 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
70,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
68,69
Экономия при брони: -11,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
69,24
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
69,41
Экономия при брони: -8,43 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
64,15
Экономия при брони: -4,27 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed