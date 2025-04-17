Жгут Волес (Tourniquet Voles)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 307 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
61,89
Экономия при брони: -2,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
69,38
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
74,45
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
74,36
Экономия при брони: -3,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
75,26
Экономия при брони: -4,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 18/6
4.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,87
Экономия при брони: -2,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
76,05
Экономия при брони: -4,95 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
68,00
Экономия при брони: -3,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 130/7
7.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,25
Экономия при брони: -12,33 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
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Закрыто
Открывается в 07:30
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
54.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Заменгофа Людвика, 1
54.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
66,97
Экономия при брони: -2,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Комкова, 92
55.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Jiangsu Huida Medical Instruments