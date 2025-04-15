Жгут Волес (Tourniquet Voles)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
70,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
71,40
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
68,65
Экономия при брони: -7,56 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,94
Экономия при брони: -8,07 грн
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,57
Экономия при брони: -7,68 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
76,66
Экономия при брони: -4,79 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
74,04
Экономия при брони: -2,21 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,80
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
66,55
Экономия при брони: -5,06 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
70,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
75,29
Экономия при брони: -3,43 грн
Пульс
Львов, ул. Лычаковская, 152
3.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Jiangsu Huida Medical Instruments