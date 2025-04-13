Жгут Волес (Tourniquet Voles)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
79,90
Экономия при брони: -24,15 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
79,60
Экономия при брони: -25,12 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
74,70
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
74,45
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
65,27
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,53
Экономия при брони: -5,47 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
68,84
Экономия при брони: -8,23 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
74,94
Экономия при брони: -4,85 грн
Аптека
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,11
Экономия при брони: -2,24 грн