Жгут Волес (Tourniquet Voles)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
69,35
Экономия при брони: -12,43 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
64,77
Экономия при брони: -3,35 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
62,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
64,45
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,70
Экономия при брони: -7,83 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
68,71
Экономия при брони: -11,73 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
64,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
73,25
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
74,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,20
Экономия при брони: -2,36 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19-Б
5.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment