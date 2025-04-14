Жгут Волес (Tourniquet Voles)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,18
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,20
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека оптовых цен
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 137
3.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed