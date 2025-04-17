Жгут Волес (Tourniquet Voles)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,48
Экономия при брони: -9,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
69,18
Экономия при брони: -10,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
67,12
Экономия при брони: -8,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 13 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,10
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
75,83
Экономия при брони: -4,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
63,80
Экономия при брони: -5,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
74,46
Экономия при брони: -3,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed
63,50
Экономия при брони: -5,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Жгут для венозных манипуляций "ВОЛЕС" для взрослых №1
Hangzhou Rollmed