Бинт Нордик когезив (Bandage Nordic cohesive)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м №1
NordePlast
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast
150,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м №1
NordePlast