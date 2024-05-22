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БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Харьков (513109) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
67,97 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (1)
67,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (2)
59,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
61,34 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (1)
56,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (2)
59,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Змиев, ул. Административная, 4
Всего: упаковка (1)
64,70 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (1)
73,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (1)
70,99
Экономия: -13,66 грн
57,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 10
Всего: упаковка (1)
70,50
Экономия: -13,17 грн
57,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 10
Всего: упаковка (1)
56,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Всего: упаковка (1)
78,50
Экономия: -21,17 грн
57,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
70,54 грн
Мед-сервис
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Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (1)
68,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (1)
68,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Столетова, 11
Всего: упаковка (1)
70,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (11)
73,99
Экономия: -16,66 грн
57,33 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (4)
76,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Всего: упаковка (3)
76,50
Экономия: -19,17 грн
57,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67
Всего: упаковка (2)
56,43 грн