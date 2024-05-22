БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Харьков (513109) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека низкие цены №1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
В других городах:
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:30
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Змиев, ул. Административная, 4
Аптека24
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 10
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 10
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Мед-сервис
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Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Столетова, 11
Подорожник
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Всего: упаковка (11)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Аптека24
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67