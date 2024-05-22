ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест струйный, №1 - Киев (518390) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 18 аптеках
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Васильковская, 55
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Ласкава
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Ласкава
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ереванская, 30
Альго-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Витамин
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Витамин
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Лесной, 6
Альго-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Витамин
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Витамин
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
Витамин
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Витамин
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
В других городах:
Народная твоя
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Зодчих, 70-А
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Аптека интернет цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96