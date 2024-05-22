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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест струйный, №1 - Киев (518390) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (4)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (3)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (2)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Васильковская, 55
Всего: упаковка (3)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (1)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (1)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Ласкава
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (4)
150,40 грн
Ласкава
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ереванская, 30
Всего: упаковка (2)
152,70 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
156,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (2)
150,30 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Лесной, 6
Всего: упаковка (1)
156,40 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
89,50 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (2)
158,40 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
Всего: упаковка (2)
150,90 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (2)
149,00 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (4)
156,20 грн
Народная твоя
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Зодчих, 70-А
Всего: упаковка (2)
148,70 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (2)
143,00
Экономия: -38,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -22,00 грн
128,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (5)
141,00
Экономия: -13,00 грн
128,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -22,00 грн
128,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -22,00 грн
128,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -22,00 грн
128,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (1)
141,00
Экономия: -13,00 грн
128,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (3)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
143,00
Экономия: -38,00 грн
105,00 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн