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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест-полоска, №1 - Львов (518389) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (5)
42,81
Экономия: -5,40 грн
37,41 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
42,81
Экономия: -5,40 грн
37,41 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (5)
40,45
Экономия: -3,04 грн
37,41 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (3)
42,81
Экономия: -5,40 грн
37,41 грн
Арианна
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
66,60 грн
Милана
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 2
Всего: упаковка (2)
66,60 грн
Эрика
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
66,60 грн
Фармацевт копейкин
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 80
Всего: упаковка (1)
66,60 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
66,60 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (3)
66,60 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (2)
66,60 грн
Верона
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (4)
66,60 грн
Маргарита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
66,60 грн
Жасмин
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Открыто Закроется через 17 мин
Одесса, ул. Рабина Ицхака, 16
Всего: упаковка (2)
66,60 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (10)
66,60 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (11)
66,60 грн
Алина
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
Всего: упаковка (5)
66,60 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (3)
66,60 грн
Гармония
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 50
Всего: упаковка (3)
66,60 грн
Люстдорф
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 54
Всего: упаковка (4)
66,60 грн