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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ тест-полоска, №1 - Одесса (518385) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Роза
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (5)
51,10 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (7)
51,10 грн
Фармацевт копейкин
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 80
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
В других городах:
Черноморская
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (2)
51,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
Всего: упаковка (9)
48,00
Экономия: -16,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (17)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (8)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (6)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (11)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (10)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (8)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (6)
50,00
Экономия: -17,00 грн
33,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (10)
48,00
Экономия: -16,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (4)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
Всего: упаковка (11)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (6)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
Всего: упаковка (3)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (6)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (7)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн