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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ тест-полоска, №1 - Львов (518385) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (3)
53,00
Экономия: -20,00 грн
33,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (6)
50,00
Экономия: -17,00 грн
33,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (7)
52,00
Экономия: -20,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
Всего: упаковка (9)
52,00
Экономия: -20,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (6)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (11)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (8)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (10)
48,00
Экономия: -16,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
Всего: упаковка (3)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (4)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Фармацевт копейкин
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 80
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (5)
51,10 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (7)
51,10 грн
Черноморская
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (2)
51,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Всего: упаковка (12)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (4)
48,00
Экономия: -16,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
Всего: упаковка (9)
48,00
Экономия: -16,00 грн
32,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (10)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (17)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн