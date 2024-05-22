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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ тест-полоска, №1 - Киев (518385) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
48,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
48,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (7)
52,00
Экономия: -20,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
Всего: упаковка (9)
52,00
Экономия: -20,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (3)
53,00
Экономия: -20,00 грн
33,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (6)
50,00
Экономия: -17,00 грн
33,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Всего: упаковка (12)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Всего: упаковка (3)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (10)
48,00
Экономия: -16,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (11)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (6)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (4)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (8)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (4)
48,00
Экономия: -16,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (6)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
42,00
Экономия: -13,00 грн
29,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
Всего: упаковка (9)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 52
Всего: упаковка (3)
48,00
Экономия: -16,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (1)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (7)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
Всего: упаковка (9)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (10)
51,00
Экономия: -19,00 грн
32,00 грн