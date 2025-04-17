Киев
Зонд желудочный трубка Райла Ультрамед (Gastric probe Rail tube Ultramed)

Зонд желудочный трубка Райла Ультрамед (Gastric probe Rail tube Ultramed)

Николаев (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
11,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
144.2 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
4,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
166.5 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
7,15 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Медицинская, 19-А/1
179.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
16,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
229.3 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
4,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
252.5 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
11,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
255.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
5,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
280.0 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
13,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
290.9 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
8,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
305.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
10,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 71
371.3 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
19,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Барышевка, ул. Киевский Шлях, 126-А
384.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
4,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
398.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 16 FG №1
Ultra for Medical Products
14,60
Экономия при брони: -4,80 грн
9,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
399.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
16,80
Экономия при брони: -5,29 грн
11,51 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
406.1 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 16 FG №1
Ultra for Medical Products
14,60
Экономия при брони: -4,82 грн
9,78 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
22,80
Экономия при брони: -7,52 грн
15,28 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
406.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
19,60
Экономия при брони: -6,41 грн
13,19 грн
Аптека вашей семьи
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
408.5 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
14,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, ул. Соборная, 9
438.2 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
8,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Краматорск, ул. Стуса Василия, 49
463.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 18 FG №1
Ultra for Medical Products
17,97 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
685.1 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ (ТРУБКА РАЙЛА) ULTRAMED СТЕРИЛЬНЫЙ размер 20 FG №1
Ultra for Medical Products
14,90 грн
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