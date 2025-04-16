Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
410,00
Экономия при брони: -73,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -32,00 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кролевец, просп. Мира, 4
430.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
433.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
434.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
438.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
450.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
455.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
687.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
723.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Любешов, ул. Европейская, 5
817.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus