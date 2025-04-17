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Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Винница
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гната Юры, 7
189.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
352,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
198.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
352,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-32,00 грн
337,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
202.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони:
-13,00 грн
337,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
202.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-32,00 грн
337,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
203.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-32,00 грн
337,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
206.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони:
-13,00 грн
337,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
209.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
217.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
218.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони:
-13,00 грн
337,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
260.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-20,00 грн
349,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
286.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-32,00 грн
337,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Любешов, ул. Европейская, 5
351.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
352,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
385.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кролевец, просп. Мира, 4
430.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
352,50
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
449.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
484.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Сумы, ул. Ахтырская, 18
488.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
346,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
506.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
388,00
Экономия при брони:
-51,00 грн
337,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
513.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-32,00 грн
337,00
грн
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