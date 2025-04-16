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Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Николаев
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
343,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
388,00
Экономия при брони:
-45,00 грн
343,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
343,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
259.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
410,00
Экономия при брони:
-73,00 грн
337,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-32,00 грн
337,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-20,00 грн
349,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
284.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
397.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
343,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
398.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
343,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
343,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7
406.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
352,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
407.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
343,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
410.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
352,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
413.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
343,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
420.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
343,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
477.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Ахтырская, 18
486.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
346,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кролевец, просп. Мира, 4
522.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
352,50
грн
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