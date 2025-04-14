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Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Харьков
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Сумы, ул. Ахтырская, 18
141.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
355,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
388,00
Экономия при брони:
-45,00 грн
343,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
343,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
253.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
410,00
Экономия при брони:
-73,00 грн
337,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-32,00 грн
337,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
257.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-32,00 грн
337,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
343,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кролевец, просп. Мира, 4
265.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
362,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-20,00 грн
349,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
313.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
391.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
343,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
400.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
343,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
343,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
343,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
412.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони:
-26,00 грн
343,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
762.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
774.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
342,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Любешов, ул. Европейская, 5
778.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
362,00
грн
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