Глюкометр Глюкодр ауто А AGM 4000 (Glucometer Glucodr auto A AGM 4000)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
В городах рядом
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
126.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
350,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7
134.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кролевец, просп. Мира, 4
144.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Ахтырская, 18
256.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Любешов, ул. Европейская, 5
400.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
425.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
428.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
453.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
375,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
485.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
388,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
492.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GlucoDr.auto™ A AGM 4000 прибор, 25 тест-полосок №1
All Medicus
369,00
Экономия при брони: -32,00 грн